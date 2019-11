Bersenbrück. Die Hausärztin Dr. Regina Heitlage ist neue Vorsitzende des Bersenbrücker Hospizvereins. Ihr Vorgänger Dr. Ulrich Martin trat im vergangenen Jahr aus beruflichen Gründe zurück. Martin wurde damals Chefarzt der Inneren Medizin am Marienhospital Ankum-Bersenbrück.

In einer Mitgliederversammlung dankte ihm sein Stellvertreter Uwe Ross dankte ihm für sein langjähriges Engagement. Martin hatte den Verein seit 2011 geführt und wird ihm weiterhin verbunden bleiben, wie er erklärte.

Die Versammlung nutzte auch die Gelegenheit, in Abwsenheit Ute Adam zu danken, die zehn Jahre als Schriftführerin mitgewirkt hatte. Ihre Aufgabe hatte Klaus Niemann übernommen.

Der Verein hatte im vergangenen Jahr einen Spendenaufruf gestartet, um die Stelle seiner Koordinatorin Anne-Kathrin Kreke-Huser in eine hauptamtliche umwandeln zu können. Wie Kassiererin Elisabeth Hörnschemeyer nun berichtet, seien dem Aufruf viele Bersenbrücker Privatleute und Firmen nachgekommen. Der Verein möchte sich auf diesem Wege für die vielfache und sehr großzügige Unterstützung bedanken. Dies werde als positives Zeichen gewertet und mache deutlich, dass die Anliegen und die Arbeit des Vereins in Bersenbrück und Umgebung Anerkennung und Unterstützung erfahren, hieß es in der Versammlung.

Die Hospizbewegung möchte dazu beitragen, dass Schwerkranke und Sterbende bis zuletzt ein würdevolles Leben führen können in vertrauter Umgebung zu Hause, im Pflegeheim oder im Krankenhaus. Zu erreichen ist der Bersenbrücker Hospizverein unter der Telefonnummer 0160 3464152. Falls niemand zu erreichen ist, bitte auf die Mailbox sprechen. Es wird dann schnellstmöglich zurück gerufen.

Unter der Telefonnummer können sich auch Personen melden, die an der Hospizarbeit interessiert sind. Weitere Informationen im Internet unter www.hospiz-bersenbrueck.de.

Der Verein weist auf seine nächsten Veranstaltungen hin: Am 27. November um 19 Uhr spricht Rechtsanwalt Ansgar Saft im Tagungsraum des St. Josef-Stiftes über Patientenverfügung und Pflegevollmacht. Am 1. Dezember ist der Bersenbrücker Hospizverein mit einem Stand auf dem Adventsbasar der Heilpädagogischen Hilfe in der Werkstatt für Behinderte anzutreffen. Mit dabei ist Johannes Hübner aus Lotte, der den Verkaufserlös seiner mit viel Liebe und Handwerkskunst hergestellten Holzobjekte dem Hospizverein zur Verfügung stellt.