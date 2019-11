Als Stadt mit deutscher Vergangenheit stellte Aleksandra Civic (3. von links) der Delegation aus der Samtgemeinde Bersenbrück Ruma vor. Foto: Samtgemeinde

Bersenbrück/Ruma. In Serbien wächst die EU-Skepsis, erfuhr eine Delegation aus der Samtgemeinde Bersenbrück in ihrer Partnerstadt Ruma. Das Land und insbesondere die Partnergemeinde in der Vojvodina machen wirtschaftliche Fortschritte, die ein EU-Beitritt sogar gefährden könnte.