Gehrde. Gehrde erneuert seinen Weihnachtsmarkt und holt dafür einen alpinen Volkssport ins norddeutsche Tiefland: Am Samstag, 30. November, gibt es erstmals ein Eisstockschießen auf dem Kirchplatz. Wer mitmachen will, sollte jetzt sein Team zusammenstellen.

Bislang findet der Gehrder Weihnachtsmarkt traditionell am ersten Adventssonntag statt. Seit langem gibt es aber Überlegungen, wie man ihn auf den Samstag ausdehnen könnte. Dafür muss ein Attraktion her. Jürgen Kirk kam auf die Idee, Eisstockschießen auf einer Kunststoffbahn anzubieten, die temperaturunabhängig und "klimaneutral" ohne Kühlung auskommt, berichtet Bürgermeister Günther Voskamp. Und jetzt hat die Gemeinde auch Sponsoren gefunden, die für die Kosten der Bahn aufkommen. Und sechs Budenbetreiber aus dem gastronomischen Bereich, die bereit sind, bereits am Samstag aufzumachen.

Also wird am 30. November ab sechs Uhr ein Eisstockschießen auf zwei Bahnen des in ganz Norddeutschland aktiven Sofa-Veranstaltungsservice geben. Gespielt wird Eisstockschießen nach ähnlichen Regeln wie Boccia, sagt Voskamp, in einem Durchgang treten zwei Mannschaften zu je drei Spielern an. Aus Gehrde hätten sich bereits zehn Mannschaften gemeldet, Firmen- und Thekenmannschaften. Und die Gemeinde will auch ihr Glück versuchen.

Noch ist die Turnierliste aber offen. Wer mitmachen möchte kann sich um Gemeindebüro zu den Öffnungszeiten melden unter Telefon 05439/94550.

Und am ersten Adventssonntag, wenn alle Buden des Weihnachtsmarkts geöffnet sind, gibt es Eisstockschießen als Vergnügen für alle. Mit Gewinnaussicht: Wie am Samstag will die Gemeinde auch am Sonntag einen Preis aussetzen.