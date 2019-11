Bersenbrück. Nicht nur Bauern, auch Umwelt- und Tierschützer sind zutiefst frustriert. Das ist eine Erkenntnis der Podiumsdiskussion im Rahmen des Landwirtschaftsforums der Sparkasse Bersenbrück.

Die Sympathien im Publikum waren ungleich verteilt. Willi Kremer-Schillings, bekannt als bloggender „Bauer Willi“, traf den Nerv der meisten Gäste, vor allem wenn er Sätze wie „Die Landwirtschaft gibt es nicht, dahinter stehen Individuen und Familien“ vom Podium ins Mikrofon sprach. Dafür gab es dann auch das eine oder andere Mal spontanen Applaus. Den größten Gegenwind erntete aber nicht sein Greenpeace-Gegenspieler Martin Hofstetter, sondern der Tierarzt Philipp Lingens. „Boah“ und „Setzen“ riefen einige Gäste im Foyer der Sparkasse als Lingens davon berichtete, dass er sich für 40 000 Euro einen Wasseranschluss habe legen lassen, weil er das Brunnenwasser seinen Kindern nicht mehr zumuten könne. Sein Fazit: „Ackerbau ist bei uns doch nur noch Gülle-Entsorgung.“ Auch wenn ihm später noch ein Gast aus dem Publikum zur Seite sprang, machten die Reaktionen der überwiegenden Mehrheit im Saal klar, die betroffenen Landwirte fühlen sich, wie Sparkassenvorstands-Chef Bernd Heinemann bereits im Eröffnungs-Statement festgestellt hatte, „verunglimpft.“

Vertritt der Bauernverband noch die Interessen aller Bauern?

Dennoch verlief die Podiumsdiskussion weitestgehend sachlich, aber nicht weil Moderator Ralf Stephan die Beteiligten an die kurze Leine genommen hätte. Hofstetter und Kremer-Schillings kennen, schätzen und duzen sich. Als der Greenpeace-Vertreter beklagt, dass sich der Bauernverband unter seinem Präsidenten Rukwied zusehends dem Dialog mit Kritikern verschließe, lässt auch „Willi“ Zweifel anklingen, ob der Verband tatsächlich noch die Interessen aller Bauern vertritt. Zugleich berichtet er von Großkonzernen wie Aldi oder Edeka, die regelmäßig auch Widersacher zu ihren Treffen einladen würden.

Einigkeit zeichnete sich auch bei dem Thema ab, ob Naturschutz ein neuer Erwerbszweig für Landwirte werden könne. Auch wenn Hofstetter klarstellte, das Herstellen von gesunden Lebensmitteln allein sei noch keine besondere Leistung, sondern müsse Mindeststandard sein, sahen beide Seiten hier eine Chance, Ökonomie und Ökologie miteinander zu versöhnen. Kaum Differenzen auch in der Frage, ob die EU-Gelder nicht strikter nach Leistungen für die Gemeinschaft denn nach Fläche ausgezahlt werden müssten. Trotzdem ließ sich Bauer Willi die eine oder andere Spitze auch gegen Greenpeace nicht nehmen. In seinem Eingangs-Statement hatte er die Nicht-Regierungs-Organisation (NGO) im Zusammenhang mit einer Klage gegen den Kabinettsbeschluss zum Klimapaket noch als „internationalen Konzern“ bezeichnet. Das, so „Bauer Willi“, sei Marketing gewesen. Später wollte er das Wort „Konzern“ dann aber ausdrücklich nicht mehr auf Greenpeace beziehen.

"Bauer Willi" wills wissenschaftlicher...

Wie die Bewegung „Friday for Future“ reklamierte auch „Bauer Willi“ mehr wissenschaftliche Fundierung in der öffentlichen Diskussion. Eine mögliche Mitverantwortung der Landwirtschaft für Insektensterben und nachlassende Biodiversität in einigen Bereichen räumte er zwar durchaus ein, die Wirkungszusammenhänge seien aber noch nicht ausreichend erforscht. Das müssten auch Landwirtschafts-Kritiker zugegeben, statt plausibel erscheinende Thesen als wissenschaftliche Erkenntnisse darzustellen.

Kremer-Schillings nahm zudem die Verbraucher in Schutz. Die seien vielfach vom Lebensmitteleinzelhandel gelenkt. Als Beispiel nannte er die vielen vegetarischen und veganen Produkte, die neuerdings in den Kühlregalen auftauchen. Hier gebe es eine große Allianz zwischen NGOs mit den Konzerninteressen. Tier- und Umweltschützer hätten den Boden für solche Produkte bereitet, die Herstellern und Handel aufgrund der Margen riesige Gewinne bescherten.

Den Landwirten Zeit zum Nachdenken lassen

Hofstetter warnte vor überzogenen Darstellungen. Das Ziel der Landwirte müssten höhere Lebensmittelpreise sein. Auch im Bereich veganer und vegetarischer Lebensmittel dürften landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht verramscht werden, und wenn von den zitierten Gewinnen nur ein Bruchteil bei den Landwirten ankäme, wäre das zu begrüßen.

Anzeige Anzeige

Obwohl sich viele Tier- und Umweltschützer tief enttäuscht von der Politik zeigten, wie Hofstetter erläutert hatte, wünschte sich „Bauer Willi“ ein Moratorium. Zwei bis drei Jahre lang keine neuen Anforderungen an die Landwirtschaft sollten den Landwirten und ihren Familien Luft zum Nachdenken verschaffen.

„Spielball einer zu satten Gesellschaft“?

Doch das scheint wenig Hoffnung auf Erfolg zu haben. Als ein Gast fragte, wann die immer weiter zunehmenden Anforderungen an die Landwirtschaft ein Ende nähmen, erklärte Hofstetter das zum Zeichen des Fortschritts: „Das hört nie auf.“

Bersenbrücks Landvolk-Vorsitzender Johannes Schürbock hatte in seinem Grußwort eine Politik der Mitte mit Augenmaß gefordert, zum Schluss bat er darum, die Landwirtschaft nicht zum „Spielball einer zu satten Gesellschaft“ zu machen.