Kettenkamp. Am Zebrastreifen über die Hauptstraße vor der Kettenkamper Grundschule soll eine Fußgängerampel her, fordert der Elternrat der Keding-Schule. Die Gemeinde ist dafür und will die Kosten übernehmen.

