Eggermühlen. Einen festen Platz hat der Kalender „Eggermühlener Dorfimpressionen“ in vielen Haushalten der Gemeinde. Bereits zum 34. Mal legt der Heimatverein den Kalender auf, der neben interessanten Abbildungen eine Fülle von Terminen und Veranstaltungen zusammenfasst, die 2020 in der Gemeinde stattfinden.

Wann findet das Fortuna-Grünkohlessen statt, wann wird Theater gespielt oder an welchem Sonntag wird die Erstkommunion in der Gemeinde gefeiert? In den „Dorfimpressionen“ seien nahezu alle Veranstaltungstermine verzeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung des Heimatvereins. Auch für die Planungen von Veranstaltungen in Pfarreien übergreifender Ebene, wird Pfarrer Michael Franke bei der Vorstellung der jüngsten Ausgabe zitiert, sei der Kalender ein willkommenes Planungsinstrument.

Gleichzeitig böten die Abbildungen mit einem Querschnitt aus Vereinsleben, Landschaft und historischen Begebenheiten eine gute Gelegenheit, die Gemeinde noch besser kennen zu lernen. „So wird also in Eggermühlen Karneval gefeiert“, so Frankes Kommentar bei der Betrachtung des Februarfotos, dass die EKV-Aktivisten in Aktion zeigt.

„Mit der Herausgabe des Kalenders möchten wir ein Stück Heimat abbilden.“ Theo Schulte

„Mit der Herausgabe des Kalenders“, so der Vorsitzende des Heimatvereins Eggermühlen, Theo Schulte, „möchten wir zum einem ein Stück Heimat abbilden.“ Die Funktion eines Terminplaners sei im Laufe der Jahre dazugekommen, und so habe sich der Kalender mittlerweile als beliebtes Nachschlagewerk etabliert.

Bürgermeister Markus Frerker dankte dem Heimatverein für dessen Engagement, Jahr für Jahr die vielfältigen Termine für einen Gesamtüberblick zusammen zu tragen. Für die Mitwirkung der Geschäftsleute, die sich seit dreieinhalb Jahrzehnten an der Herausgabe des Kalenders finanziell beteiligen, dankte der Geschäftsführer des Heimatverein, Georg Geers, den Beteiligten. Nach dem Haus-zu-Haus-Verkauf sind die „Eggermühlener Dorfimpressionen“ für 4,50 Euro bei der Bäckerei Meyer erhältlich.