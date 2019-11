Bersenbrück. Unter dem Namen „Osnabrücker Landpartie“ verkauft die Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück Geschenkverpackungen mit Produkten der Region. Jetzt hat sie die Reihe um eigene Produkte erweitert und das Verpackungsdesing aufgefrischt.

Seit 2013 gibt es sie in den Sinn & Spiel-Läden der Heilpädagogischen Hilfe in Bersenbrück und Bramsche zu kaufen: Geschenkboxen aus der Eigenproduktreihe „Osnabrücker Landpartie“ mit Köstlichkeiten aus der Region. Nun gab es einen Relaunch: Die Bramscher Designerin Elvira Becker von der Firma Clearsigns entwarf neue, farbenfrohe und zugleich nachhaltige Geschenkverpackungen.



„Das ursprüngliche und immer noch bewährte Konzept besteht hauptsächlich darin, dass wir fertige Produkte von Unternehmen aus dem nördlichen Landkreis verwenden, um daraus Geschenkverpackungen für Privatkunden, Firmen und Behörden zu erstellen“, erläutert Katharina Klövekorn, Mitarbeiterin der Bersenbrücker Gemeinnützigen Werkstätte. Gemeinsam mit ihren Kollegen aus den Sinn & Spiel-Läden an den Standorten in Bramsche und Bersenbrück betreut sie den Verkauf an Privatpersonen und an Großabnehmer, die sie als Präsente auf Firmenevents oder zu Weihnachten verteilen.

Handgemachtes aus der Werkstatt

Zum neuen Konzept gehört eine einheitliche und naturbelassene Kartonage der Präsentboxen mit einer Banderole passend zum Inhalt. Die Marke „Osnabrücker Landpartie“ wurde um Werkstatt-Eigenprodukte wie Fruchtaufstriche, Gebäck, Liköre und Eingemachtes erweitert, die nun ebenso in die Präsentboxen kommen.

Zum Startschuss der Neuauflage der Boxen veranstalteten die HpH-Mitarbeiter ein Facebook-Gewinnspiel, bei dem es die neuen Boxen zu gewinnen gab. Über eine Box mit Fruchtaufstrichen freute sich Tanja Walter, Nina Maria Schulterobben konnte ein Likör-Trio entgegennehmen, während Kathrin Künneke eine Tee-Gebäck-Box erhielt.

Zu erwerben sind die neuen Boxen zwischen 12,90 und 22,90 Euro in den Sinn&Spiel-Läden in Bersenbrück (Robert-Bosch-Straße) und Bramsche (Am Markt sowie am Bramscher Bahnhof). Dort gibt es auch alle anderen Boxen.

Weitere Informationen unter www.osnabruecker-landpartie.de.