Aktion "Bersenbrück leuchtet" am Samstag

Am Samstag bringt Lichtkünstler Bernd Kuckert das Bersenbrücker Rathaus zum Leuchten. Foto: Bersenbrücks Mitte

Bersenbrück. Am Samstag will die Standortgemeinschaft Bersenbrücks Mitte die Stadt zum Leuchten bringen, genauer gesagt: ihr Rathaus. Der Zusammenschluss von Innenstadtgeschäften kündigt eine Lichtinstallation mit Aktionen drumherum für die Abendstunden an.