Con Brio-Konzert "Lauter leise Töne" in Alfhausen CC-Editor öffnen

Für ihre hervorragende Akustik ist die St. Johanniskirche in Alfhausen bekannt. Foto: Margarete Hartbecke

Alfhausen. Am Sonntag, den 10. November um 17 Uhr lädt die Chorgemeinschaft Con Brio zum Konzert "Lauter leise Töne" in die St. Johanniskirche in Alfhausen ein.