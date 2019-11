Alfhausen. Mehrstimmiges Wettkrähen von Hähnen führte den Besucher in die liebevoll ausgestaltete Fahrzeughalle Wellbrock in Alfhausen. Hier fanden die 23. Nordkreis-Schau und zugleich die 34. Bersenbrücker Geflügelschau des Rassegeflügelzuchtvereins Bersenbrück und Umgebung (RGZV) statt.

Mit Pokalen ausgezeichnet wurden bei der zweitägigen Schau die Vereinsmeister der Senioren und der Jugend. „Auch in diesem Jahr“, so Vereinsvorsitzender Frank Gramann, „ geben die ausgestellten Tiere einen guten Überblick über den hohen Stand der Rassegeflügelzucht unserer Region.“ Mit mehr als 450 Tieren werde die Artenvielfalt und Schönheit in den einzelnen Abteilungen deutlich gemacht. „Besonders freuen wir uns über das ausgestellte Ziergeflügel mit Wachteln, Ziertäubchen und Zierenten in den.“ Die hohe Meldezahl zeige, wie beliebt die Bersenbrücker Geflügelschau sei.

Gramann dankte dem Team vom RGZV Bersenbrück , allen Ausstellern, Preisstiftern, Inserenten des Katalogs und den Preisrichtern sowie der Familie Wellbrock für die Bereitstellung der Ausstellungshalle.

Geschickte und zielgerichtete Auswahl

Alfhausens Bürgermeisterin Agnes Droste berichtete, sie habe in einer Zeitschrift gelesen, dass es mehr als 200 Hühner- und Zwerghühnerrassen gebe, die alle auf das unscheinbare südostasiatische Bankivahuhn zurückgehen. Wenn man das bedenke, so beeindrucke die über Jahrhunderte geleistete Arbeit der vielen unbekannten Züchter, letztendlich auch die Arbeit des RGZV. Dank eines geschulten Auges sowie durch geschickte und zielgerichtete Auswahl und Auslese seien all die in der Schau gezeigten Varianten geschaffen worden. So viele Unterschiede an Form und Farbe brächten Züchter hervor, dass es eine Freude sei, die Tiere zu bewundern. Auch bei Tauben stamme eine Vielzahl an Variationen von nur einer Wildtaube, nämlich der Felsentaube, ab.Aktive Jungzüchter

"Schön, dass wir in Alfhausen eine so aktive Jungzüchtergruppe haben.“ Agnes Droste

Nicht nur erfahrene Züchter, sondern auch immer wieder Jungzüchter stellen ihre Ergebnisse in der Schau aus. Das freue sie ganz besonders, so Droste, denn diese jungen Leute würden mit ihrer Arbeit viele seltene Rassen mit ganz bestimmten Eigenschaften in der Zukunft erhalten und somit die Vielfalt im Genpool sichern helfen. „Gerade in der globalisierten und nur auf Profiten ausgerichteten Welt werden alte Sorten immer seltener und wichtiger. Schön, dass wir in Alfhausen eine so aktive Jungzüchtergruppe haben“, sagte die Bürgermeisterin.

Preise, Titel und Pokale vergeben

Ergebnisse: Vereinsmeister (Wanderpokal der Gemeinde Alfhausen) – Stefan Bußmann auf Deutsche Zwerg-Wyandotten gestreift; Vereinsmeister der Jugendgruppe (Wanderpokal) – Niklas Gramann auf Zwerg Dresdner braun; Zuchtpreise

Hühner: Ralf Barkhau auf Brahma silberfarbig-gebändert; Zwerghühner: Anja Dreising auf Zwerg-Australorps schwarz; Tauben: ZG Niedernostheide-Elling auf Nürnberger Schwalben in blau mit Binden; Leistungspreise: Hühner – Angelika Gruhn auf Marans schwarz-kupfer; Zwerghühner – Wilfried Buttgereit auf Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig gebändert; Tauben – Frank Gramann auf Mooketauben blau mit schwarzen Binden; Zuchtpreis-Jugend: Johannes Bußmann auf Deutsche Zwerg-Wyandotten weiß-schwarz columbia; Leistungspreise Jugend: Simon Busche auf Fränkische Landgänse blau; ZG Berling auf Deutsche Modeneser schietti schwarz; David Klein auf Bantam schwarz; Bestes Tier der Schau, Senioren: Ralf Barkhau; Bestes Tier der Schau, Jugend: David Klein.