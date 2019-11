Seit fast 20 Jahren betreibt Maria Fritsch ihr Nagelstudio. Foto: Miriam Heidemann

Ankum. Seit einigen Jahren boomt die Kosmetikbranche auch in ländlichen Regionen. Studios für Nageldesign, Maniküre und Fußpflege finden sich vermehrt auch in kleineren Orten. Die Ankumerin Maria Fritsch ist seit fast 20 Jahren in der Branche tätig, bietet Pflege und Beratung rund um Fuß- und Fingernägel.