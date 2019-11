Ankum. Passend zur Jahreszeit Herbst und unter Einbezug von Produkten aus der Region Ankum gibt es jetzt in der Mensa der August-Benninghaus-Schule Rezepte rund um das Thema „Kartoffeln versus Süßkartoffeln“. Die Schulgemeinschaft dürfe sich wieder auf viele Leckereien freuen, so die Initiatoren.

Die Idee kam von Monika Thumann, die von Anfang an gemeinsam mit Heike Holzgräfe „Küchenchefin“ in der Schulmensa war: Warum nicht auch einmal mit Süßkartoffeln tolle Gerichte zaubern? Zumal Sohn Uwe, Landwirtschaftsmeister mit eigenem Betrieb in Druchhorn, überredet werden konnte, eine ordentliche Portion Süßkartoffeln aus eigener Produktion zu sponsern.



Aus der Idee entstand nicht nur ein vielseitiger Speiseplan, sondern – und so kennt die Oberschule ihre Köchinnen – eine kleine Nahrungsmittelkunde für die gesunden „Erdäpfel“. Sämtliche Informationen rund um Kartoffeln und Süßkartoffeln wurden für kleine und große Mensabesucher auf einem Plakat direkt neben den Gerichten aufgeschrieben.

Ein Windengewächs

Süßkartoffeln, so erklärt Uwe Thumann, sind gar keine Kartoffeln, sondern gehören zu den Windengewächsen. Und aus diesen lasse sich viel mehr machen als nur Pommes. „Warme Salate, Wedges, Brot, Aufläufe, Suppen, sogar Muffins lassen sich daraus herstellen“, so der 29-Jährige, der einen der ganz wenigen Betriebe in Niedersachsen führt, in denen Süßkartoffeln angebaut werden.

„Kartoffeln versus Süßkartoffeln – Was schmeckt besser?“ heißt das Motto für die spezielle Woche in der Mensa. Denn neben den von Uwe Thumann gespendeten Süßkartoffeln wurden zwei Kartoffelsorten aus der Region eingekauft, und zwar von den landwirtschaftlichen Betrieben Wellmann in Bokel und Schmidt in Ankum. Welche davon am besten schmecken – das bleibt am Ende dem Urteil der Schüler und Lehrkräfte überlassen, denn sie haben die Wahl haben zwischen Süßkarfoffelauflauf, Kartoffelpfannkuchen, Wedges, Ofenkartoffeln, Kartoffelgratin oder gefüllten Süßkartoffeln.

Dank an das Mensateam

Um die Kosten für die Speisen in der Kartoffelwoche dennoch im Rahmen zu halten, verhandelte Monika Thuman kurzerhand mit dem Großküchenlieferanten der August-Benninghaus-Mensa, der ihr am Ende günstigere Fleischpreise zusicherte.

Landwirtschaftsmeister Uwe Thumann übernahm übrigens hpersönlich die Lieferung seiner Süßkartoffen an die Schule, an der er früher selbst einmal Schüler war: 2006 erwarb er dort seinen Realschulabschluss.

Die August-Benninghaus-Schule bedankt sich herzlich bei ihrem Mensateam und natürlich bei Familie Thumann für den besonderen Einsatz und die Spende.