Bersenbrück. Der Babybesuchsdienst in Bersenbrück ist laut Pressemitteilung der Samtgemeinde bei jungen Eltern begehrt, das belegten auch die Zahlen der Statistik. Die Babybesucherinnen besuchen auf Wunsch jede Familie mit einem Neugeborenen und bringen Infomaterial und Willkommensgeschenke mit.

Nach der Geburt eines Kindes erhalten die Eltern in der Samtgemeinde Bersenbrück ein Begrüßungsschreiben, in dem der Babybesuchsdienst vorgestellt und angeboten wird. Dies gilt für jedes neugeborene Kind, unabhängig davon, das wievielte es in seiner Familie ist.

Die Babybesucherinnen brächten bei ihren Besuchen Willkommenstaschen mit örtlichen Informationen, regionalen Ratgebern und Adressen sowie einem Bildungsgutschein in Höhe von 25 Euro mit, heißt es vonseiten der Samtgemeinde weiter. Außerdem enthalte die Tasche kleine Präsente und Spielzeug für das Baby und mögliche Geschwister.

Neugeborene fordern junge Familien heraus

„Der Babybesuchsdienst ist bei Eltern sehr begehrt“, freut sich Regina Bien, Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde, über die positive Resonanz, „85 Prozent der Mütter und Väter wünschen sich den Besuch und freuen sich über die gut gefüllte Willkommenstasche ebenso wie über die wertvollen Tipps, die sie von den Babybesucherinnen erhalten.“ Seit neun Jahren, so Bien, sei diese informative und kompetente Begrüßung für Neugeborene in der Samtgemeinde zu einem festen Ritual geworden.

Seit 2010 sind die Babybesucherinnen erfolgreich in der Samtgemeinde im Einsatz, jede von ihnen hat zudem eigene Erfahrungen als Mutter. Daher kennen sie die herausfordernde Anfangszeit mit einem Neugeborenen in der Familie. Sie wissen, wie wertvoll die persönliche Atmosphäre der Babybesuche ist und wie hilfreich die Informationsangebote aus der Tasche sind. Darüber hinaus bringen sie ihr berufliches Können ein, als Erzieherin, Kinderkrankenschwester oder Physiotherapeutin.

Zeit für Fragen und Gespräche

Aktuell bilden Nawina Gausmann, Antje Heuer und Christine Rolwers das Team vom Babybesuchsdienst. Sie sprechen mit den jungen Eltern ganz individuell einen Termin für diesen ersten Willkommensbesuch ab. Zu diesem bringen sie dann die Babybesuchstasche und Zeit mit für Gespräche und Fragen.

Weitere Informationen gibt es im Familienservicebüro der Samtgemeinde unter Telefon 05439 962154.