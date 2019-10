Rieste. Aus einer Überredung zum Tennisspiel wurden bei ihm viele Jahre: Manfred Kotte tritt nach 30 Jahren als Vorsitzender des Alfsee Tennis-Clubs mit der Jahreshauptversammlung am 7. November 2019 ab. Eine bewegte Ära geht zu Ende.

