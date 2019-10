Gehrde. Ein letztes Mal öffnete die Gaststätte „Zum Alten Schlagbaum“ am letzten Wochenende. Für Familie Lemke, Nachbarn und Stammgäste bot dies Gelegenheit sich gemeinsam von der Bauernschaftskneipe zu verabschieden und noch einmal gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen.

