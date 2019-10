Ankum. Mitte der Woche kam es zu zwei Einbrüchen in Ankum-Druchhorn. In einem Fall verschwand Bargeld, im anderen flohen die Täter ohne Beute. Laut Polizei Bersenbrück könnte es einen Zusammenhang zwischen den Taten geben.

In der Nacht zu Mittwoch kam es laut einer Polizeimeldung zu einem Einbruch in ein ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude an der Druchhorner Straße. Ein Bewohner hörte gegen 3.35 Uhr verdächtige Geräusche, konnte jedoch keine Besonderheiten feststellen. Am nächsten Morgen bemerkte er einen Einbruch in einen Lagerraum. Der oder die Täter hatten bereits Gegenstände zum Abtransport bereitgestellt, wurden dabei jedoch vermutlich gestört, sodass sie ohne Beute flüchteten.

Zwischen 20 Uhr am Dienstag und 10 Uhr am Donnerstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein, das nicht weit entfernt an der Straße Up De Wellen liegt. Sie stahlen ein Portemonnaie und eine Geldtasche. in beiden Fällen bittet die Polizei Bersenbrück Zeugen um Hnweise unter der Rufnummer 05439 9690.