Bersenbrück/Ankum. Eine schöne Überraschung aus Bersenbrück erhielt Annette Kempe von der Gruppe „Traumfänger“, die beim Verein Frühförderung Regenbogen angesiedelt ist.

Der Verein Regenbogen mit Sitz in Ankum unterstützt Familien und deren Kinder, die in ihrer Entwicklung beeinträchtigt sind. Neben Frühförderung bietet der Verein auch Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche an über das Projekt Traumfänger.



Der Verein ist seit 1997 in der Frühförderung tätig. Seitdem hat er sein Spektrum kontinuierlich erweitert und umfasst mittlerweile Angebote aus der systemischen Familienberatung, Marte Meo und PeKip. 2017 fiel die Entscheidung, mit "Traumfänger" ein Netzwerk aufzubauen für Kindern und Jugendlichen in einer Trauerphase. Traumfänger bietet für Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 17 Jahren Raum und Zeit für den individuellen Trauerprozess und begleitet auch ihre Angehörigen.

Drei Organisatorinnen der Bersenbrücker Kleiderbörse überreichten Annette Kempe einen Scheck über 400 Euro für ihre vorbildliche Arbeit. Das Geld stammt aus den Erlösen ihrer Frühjahrsbörse, die für soziale Zwecke wie die Gruppe Traumfänger gespendet werden.

Die nächste Bersenbrücker Kinderkleider- und Spielzeugbörse findet am 26. Oktober von 14 bis 16 Uhr in der von-Ravensberg-Schule statt. Die Jugendabteilung des TuS Bersenbrück macht mit. Anmeldungen für Verkaufstände sind nicht mehr möglich, aber unter der Emailadresse kleiderboerse-bersenbrueck@web.de können sich Helfer melden, die dringend benötigt werden.