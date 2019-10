Bersenbrück/Ankum. Dieser Jahrgang erlebte ein Stück Ankum-Bersenbrücker Schulgeschichte mit: 45 Jahre nach ihrer Entlassung von der Realschule Ankum sahen sich jetzt die Schüler einer Klasse wieder, die in Bersenbrück eingeschult worden war. Und jetzt planen sie sogar eine "Klassenfahrt".

1969 startete in Bersenbrück das Gymnasium, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte. Untergebracht wurde es zunächst mit der Realschule in einem Schulzentrum, an dessen Stelle später der Neubau für von-Ravensberg-Schule errichtet wurde. Die Tage der Bersenbrücker Realschule waren damals aber gezählt. Es gehörte zu einem kommunalpolitischen Deal, sie aufzulösen und in Ankum eine größere und leistungsfähigere Realschule zu schaffen. Die bekam eine Neubau auf dem Kattenboll, uns als der fertig war, zogen 1970 die Bersenbrücker Klassen nach Ankum um bis auf Jahrgang zehn, der in Bersenbrück seinen Schulabschluss machte.

Sieben ist ihre Glückszahl

Von damals 28 Schülern der siebten Klasse sahen sich nun in Ankum 14 wieder, es war ihr siebtes Treffen dieser Art. Andere, die gern gekommen wären waren verhindert wegen Hochzeitsfeierlichkeiten, Feier eines runden Geburtstages, Urlaub, Schichtdienst oder einem Operationstermin. Weite Anreisen hatten alle nicht, sie waren fast ausnahmslos dem Osnabrücker Land treu geblieben.

Zunächst trafen sie sich am Artländer Dom beim Eiscafe Sich. Von dort starteten sie zur Quittkerien-Tour mit Thomas Oeverhaus. Beim Essen im Hotel Raming wurden Erinnerungen an alte Zeiten ausgetauscht. Immer wieder ging es dabei auch um eine Klassenfahrt nach Amsterdam. Da kam die Idee auf, sich in Amsterdam zu treffen, wenn das nächste Klassentreffen angesagt ist. Das soll in spätestens fünf Jahren der Fall sein. Organisiert hatten dieses Treffen Franz-Josef Fels, Michaela Kempe, Marion Scherder, Maria Schulte und Norbert Wagner.