Bersenbrück. Am kommenden Dienstag feiern die Händler des Bersenbrücker Wochenmarktes ein Erntedankfest zusammen mit den Besuchern.

Um 10.30 Uhr beginnt auf dem Marktplatz eine ökumenische Andacht mit Pastor Matthias Köster von der Pfarreiengemeinschaft Hasegrund und Pastor Werner Guhl-Krafft von der St. Sylvester-Gemeinde in Quakenbrück. Alle Marktbesucher sind zur Teilnahme eingeladen. Natürlich locken an diesem Tag auch Angebote und Aktionen. An jedem Stand gebe es Angebote zum Erntedankfest, kündigen die Händler an.