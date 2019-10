Rieste/Kalkriese. Mehr Abstiegskampf geht nicht: In der Fußball-Bezirksliga trifft am Sonntag, 27. Oktober 2019, um 14 Uhr der Tabellenvorletzte auf das Schlusslicht.

Der SC Türkgücü hält die rote Laterne mit drei Punkten. Nur einen Punkt mehr hat der SC Rieste gesammelt. Am Sonntag treffen beide in Osnabrück aufeinander. Erst kürzlich hat Türkgücü aus disziplinarischen Gründen sechs Spieler aus dem Kader gestrichen. Dabei sei es aber nicht um sportliche Gründe gegangen: Vielmehr störte sich der Verein an den zahlreichen Platzverweisen und gelben Karten, die dem SCT auch den letzten Platz in der Fairnesstabelle eingebracht hat.

Für den Meister der Kreisliga Stadt läuft es ebenso schlecht wie für die Riester, die im Sommer aus der Nordstaffel aufgestiegen waren. "Das wird jetzt das alles entscheidende Spiel", meint daher auch Riestes Coach Thomas Steinkamp, der hofft, das ein Sieg seinem Team Rückenwind geben wird. In der Fairnesstabelle liegt der SCR übrigens auf Platz eins der Bezirksliga.

Kalkriese heute in Lechtingen

Der FC Kalkriese hat bereits am Freitag, 25. Oktober 2019, um 19 Uhr ein spannendes Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lechtingen auf dem Programm. Der Gegner hat im ersten Saisondrittel durchwachsene Leistungen gezeigt und auf heimischem Rasen erst ein Spiel gewonnen. Währenddessen ist der FCK auf gutem Kurs, schon zur Saisonhälfte mehr Punkte auf dem Konto zu haben als in der gesamten Vorsaison.