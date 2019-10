Bersenbrück. Für den TuS Bersenbrück geht die Reise am Sonntag, 26. Oktober 2019, zum Überraschungsteam der bisherigen Saison: Eintracht Northeim zählt jedes Jahr zu den Aufstiegskandidaten und ist zurzeit Tabellenletzter. Anstoß ist um 14 Uhr.

Farhat Dahech war mit dem 4:2-Sieg gegen den SC Spelle-Venhaus letzte Woche zufrieden. Nicht gefallen haben dem TuS-Trainer hingegen die ersten 20 Minuten, in denen seine Spieler stets einen Schritt zu spät waren und 0:2 in Rückstand gerieten. „Wir waren nicht konzentriert in der Verteidigung. Das haben wir im Training angesprochen. Wir müssen Situationen besser antizipieren“, so Dahech.

Ans Oberliga-Niveau gewöhnt

Die Bersenbrücker sind nun seit fünf Partien ungeschlagen. Ein Grund dafür ist, dass sich die jungen Spieler an das Oberliga-Niveau gewöhnen. Dahech sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg, aber noch nicht etabliert: „Markus Lührmann war sonst gefühlt in der Halbzeit schon tot und auch Niklas Oswald ist heiß durchzuspielen. Wir bringen jetzt über 93 Minuten Leistung. Taktisch müssen wir uns aber noch verbessern.“

In Northeim trifft der TuS auf keinen typischen Tabellenletzten. Die Eintracht zählt seit Jahren zu den Topteams der Oberliga und scheiterte schon zwei Mal in der Relegation am Aufstieg in die Regionalliga. Dass die Mannschaft von Trainer Simon Schneegans in dieser Saison noch nicht ins Rollen kommt, könnte auch an dem kleinen personellen Umbruch liegen, den es im Sommer in Northeim gab. Denn mit Mattis Daube, Silvan Steinhoff, Nils Hillemann und Martin Wiederhold verließen wichtige Spieler den Verein, der zudem in einigen Spielen auf die Leistungsträger Thorben Rudolph und Melvin Zimmermann verzichten musste.

"Wir wollen gewinnen"

Allein beim 1:0 am zweiten Spieltag beim TB Uphusen konnten die Northeimer gewinnen, die alle ihre fünf Heimspiele bislang verloren. Derbe Niederlagen gab es beim MTV Wolfenbüttel (0:4), in Spelle (0:5) und gegen Atlas Delmenhorst (0:6). Doch das 4:6 zuletzt beim VfL Oldenburg verspricht Hoffnung, als die Eintracht schon 0:4 zur Pause zurücklag und noch einmal herankam. „Die Mannschaft lebt“, warnt Dahech und fügt an: „Wenn wir denken, dass wir nur gegen den Letzten spielen, können wir die drei Punkte gleich vergessen. In dieser Liga kann sowieso jeder jeden schlagen. Wir wollen gewinnen, um den Abstand nach unten weiter zu vergrößern.“

Der Bus nach Northeim fährt am Sonntag um 8.45 Uhr vom Hasestadion los.