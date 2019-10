HpH-Zentrale in Bersenbrück. Foto: Björn Thienenkamp

Bersenbrück. Wirtschaftlich steht die Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück (HpH) glänzend da, hieß es in der Mitgliederversammlung des Trägervereins am vergangenen Montagabend. Sorgen macht dem Vorstand die Schieflage einer Pensionskasse, in die die HpH für Zusatzrenten ihrer Mitarbeiter einzahlte. Deren Verluste wird sie aus ihrer eigenen finanziellen Substanz decken müssen.