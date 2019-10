Kettenkamp. Bei einem Verkehrsunfall in Kettenkamp sind am Montagnachmittag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Am Montagnachmittag gegen 16.25 Uhr ereignete sich in der Ortsmitte von Kettenkamp ein schwerer Verkehrsunfall. Der 58-jährige Unfallverursacher kam mit seinem VW Touran aus der Schulstraße und wollte nach rechts in die Hauptstraße einbiegen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Vorfahrt missachtet

Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten VW Golf; im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Infolgedessen wurde der Golf über eine Verkehrsinsel geschleudert, sodass er sich überschlug und auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Der 20-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die 16-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden von Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Hauptstraße voll gesperrt.