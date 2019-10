In Gehrde schließt eine urige Bauerschaftskneipe. Kommenden Samstag und Sonntag ist das Gasthaus "Zum alten Schlagbaum" zum letzten Mal geöffnet. Foto: Harald Lemke

Gehrde. Am kommenden Samstag und Sonntag, dem 26. und 27. Oktober, wird sich zum letzten Male die Tür der Gasstätte „Zum Alten Schlagbaum“ in Gehrde öffnen. Sie liegt an der Bersenbrücker Straße (B 214) auf dem Kaiserort, an der Grenze zwischen Bersenbrück und Gehrde.