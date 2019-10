Ankum. Seit Freitag steht ein grünes Kreuz mitten Ankum: Symbol für die Solidarisierung der Raiffeisenagrar und der Gemeinde mit der neuen Graswurzelbewegung der Bauern.

Zurzeit stellen Landwirte grüne Kreuze überall an ihre Feldränder, werben damit um Respekt und Verständnis für ihre Arbeit. Anfang des Monats bildete sich die Basisbewegung „Land schafft Verbindung“. Kommenden Dienstag ruft sie in Bonn und anderen Städten überall in Deutschland zu Kundgebungen auf. Landwirte aus der Region wollen sich daran beteiligen. Sie planen, mit einer Traktorkolonne Richtung Rheinland zu fahren. „Viele Bauernfamilien sind physisch am Ende“ sagt Dieter Kantelsberg. Als Verbindungsmann der Bewegung ist er bei der Aufrichtung des Kreuzes am Kreisverkehr der B 214 in Höhe des Ankumer Rathauses dabei.

Das Agrarpaket der Bundesregierung von Anfang September verschärft die Vorschriften für die Landwirtschaft. Eine neue Düngeverordnung soll kommen, ihre letzte Verschärfung ist gerade einmal ein Jahr in Kraft. Das Mercosur-Handelsabkommen der Europäischen Union mit Südamerika erhöht den Konkurrenzdruck. Eine solche Häufung von Nackenschlägen habe er in 40 Berufsjahren noch nicht erlebt, sagt Kantelsberg. Viele seiner Berufskollegen arbeiten bis an den Rand ihrer Kräfte. Und trotzdem macht ihnen und ihren Familien Existenzangst zu schaffen. Deshalb „rufen sie nun zu Tisch“, wie es in einem Flyer von Land schafft Verbindung heißt: Sie fordern auf zum Dialog.

Bauernbashing und Mobbing

Günter Lonnemann greift zur Knarre und schraubt das grüne Kreuz fest. An der Existenz der Höfe hängt viel mehr, ist sich der Geschäftsführer der Raiffeisenagrar mit Kantelsberg einig. Mit der vor- und nachgelagerten Produktion, in dem auch das in Ankum ansässige Unternehmen tätig ist, beschäftigt die Branche 4,5 Millionen Menschen und erwirtschaftet 15 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Auch vor der Zentrale der Raiffeisenagrar im Gewerbegebiet am Walsumer Esch werde ein grünes Kreuz aufgebaut, kündigt Lonnemann an.

In einer Landgemeinde wie Ankum mit einer belebten Durchgangsstraße wie der B 214 voller Lkw hat man die Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges täglich vor Augen. Deshalb ist auch Ankums Vizebürgermeister Klaus Menke dabei. Die Landwirte seien sehr wohl dialogbereit, betont er. Und der Dialog sei auch der richtige Weg, das merke die Gemeinde, die in Fragen wie Blühstreifen mit den Landwirten im Gespräch sei und Lösungen finde. Deshalb habe die Gemeinde der Aufstellung des Kreuzes zugestimmt, sagt Menke.

Es geht auch um das gesellschaftliche Miteinander, sagt Anke Bertke vom Landfrauenverband. Im Flyer, den Land schafft Verbindung verteilen will, ist von negativer Stimmungsmache landwirtschaftskritischer Organisationen die Rede, von Bauernbashing, Diskriminierung und Mobbing von Angehörigen. Bertke und ihre Kollegen vom Landvolk sind gespannt darauf, welches Echo ihr Zug nach Bonn finden wird.