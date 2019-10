Kettenkamp. Er heißt Ernst. Und er braucht keinen Spaß. Sagt er zumindest. Kettenkamp amüsiert sich sich über den "Erbsenzähler", Titelheld der neuen Aufführung der Theatergruppe "Vorhang auf". Mittwoch war Generalprobe, am Freitag, 18. Oktober, hat das Stück Premiere.

Im gutbürgerlichen Wohnzimmer spielt Ernst Kochs Komödie um Geizhals Ernst (Sebastian Papenjohann). Gemeinsam mit ihm leben Tochter Edith (Carina Wilke), Schwiegersohn Karl (Timo Ansmann) und Enkelin Karin (Janina Pohlkamp). Ernst hätte sich eine bessere Partie für seine Tochter gewünscht als diesen Kioskbesitzer. Und jetzt turtelt auch noch seine Enkelin Karin mit Theo (Simon Meyer), Sohn der örtlichen Ladenbesitzerin.

Opa „Erbsenzähler“ liest das „Abwrackprämienheft für Rentner“, die Apotheken-Umschau, und pocht darauf, dass die Familie sparen solle: entweder Butter oder Marmelade, duschen nur selten und wenn überhaupt, dann das Duschwasser als Trinkwasser recyceln.

Geld hat Ernst zwar genug, trotzdem kommt ihm die Erbschaft seines verstorbenen Bruders sehr gelegen. Nachbar Franz (Günther Trienen) ebenso. Er schlägt Ernst vor, noch einmal zu heiraten, eine „handzahme Frau mit wenig Appetit“. Ernst ist interessiert, schnell steht der Hochzeitstermin mit „Rosa“ (Elisabeth Dettmer) fest. Die heißt allerdings eigentlich Trughilde und ist Franz Ehefrau.

Das Chaos komplett machen ihr Neffe Kasimir (Tobias Escher) und Nachbarin Elisabeth (Britta Schmidt), die schon lange ein Auge auf Ernst geworfen hat. Bei so viel Trubel sorgen tägliche Besuche der „Gymnastik-Schwester“ Mara (Elke Stegemann) bei „Ernstl“ zumindest für sportlichen Ausgleich. „Zahlt alles die Kassa“, sagt Mara.

Bis sich die Wogen geglättet haben und die Liebespaare gefunden, wird kein Auge mehr trocken bleiben im Saal Klaus. Ernst macht seinem Namen alle Ehre, hat aber wie alle sichtlich Spaß am Spiel.



Die Regie liegt erstmalig in den Händen der Spielgemeinschaft, Lisa Ansmann und Andrea Olding soufflieren. Für die Maske ist Annette Trienen zuständig, außerdem packt sie mit Margret Küthe als Bühnenhelferin mit an.

Vier weitere Aufführungen sollen folgen: am Sonntag, 20. Oktober, gibt es vor der Aufführung Kaffee und Kuchen, Einlass ab 14 Uhr. Weitere Aufführungen am Dienstag, 22. Oktober, Samstag, 26. Oktober und Sonntag 27. Oktober, beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es nur an der Kasse, Reservierungen sind nicht möglich. Der Eintritt beträgt fünf Euro.