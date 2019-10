Bersenbrücker "Dance Kids" stellen sich in Merzen vor CC-Editor öffnen

Sonntag findet in Merzen der "Kids Dance Deluxe Day" des Bersenbrücker Deluxe-Fitnessstudios statt. Mit Iris Tiefenthaler üben die Gruppen ihre Hip-Hop-Auftritte. Foto: Jana Seibel

Bersenbrück. Aus dem Kursraum im Deluxe-Fitnessstudio in Bersenbrück hallt laute Musik. Iris Tiefenthaler probt gerade mit einer ihrer Tanzgruppen für den "Kids Dance Deluxe Day" am Sonntag, 20. Oktober, in Merzen.