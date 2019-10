Um das Traumfänger-Projekt ging es in der NDR-Plattenkiste. Von links: Daniela Dückinghaus, Annette Kempe, Martina Gilica und Stephanie Moormann. Foto: NDR

Ankum/Hannover. Um das Projekt "Traumfänger" aus Ankum ging es in der Sendung „Plattenkiste“ bei NDR 1 Niedersachsen am Mittwoch. Traumfänger richtet sich an Kinder und Jugendliche in Trauer.