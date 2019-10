Am Sonntag Schleppjagd hinter Beagle-Meute in Eggermühlen CC-Editor öffnen

Rote Röcke in der Herbstlandschaft: Farbenfrohe Bilder bieten sich den Besuchern der Schleppjagd hinter Beagle Meute Münsterland in Eggermühlen. Foto: Georg Geers/Archiv

Eggermühlen. Am Sonntag, 20. Oktober 2019, richtet der Reit- und Fahrverein Eggermühlen seine Schleppjagd hinter einer Meute aus. Auf dem Reitplatz am Ziegeleiweg in Döthen erwarten die Organisatoren neben vielen Teilnehmern auch eine Reihe von Zuschauern, die sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen möchten.