Alfhausen. Zwei Bäche durchqueren Alfhausen, bei starken Regenfälle kommt es zu Überflutungen. Sie münden beide in ein Regenrückhaltebecken, das Sportfischer als Angelteich nutzen. Was müsste getan werden, um die Gefahr zu dämmen? Das wird im Alfseedorf kontrovers diskutiert.

