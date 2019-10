Ankum. Der Service- und Vertriebsstützpunkt, den sich Landmaschinenhersteller Claas im Ankumer Industriegebiet bauen ließ, hat seine Arbeit aufgenommen. Auf einer Radtour schaute sich die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Ankum dort um.

Der Vorsitzende Mathias Bokel freute sich, auch trotz des wechselhaften Wetters, viele interessierte Bürger zu begrüßen. Die Radtour führte laut Mitteilung der UWG zunächst zur neuen Niederlassung der Firma Claas im Ankumer Industriegebiet. Arnd Dahmann stellte diesen Claas-Stützpunkt für den Altkreis Bersenbrück vor. Derzeit seien sechs Mitarbeiter in den Bereichen Verkauf, Service und Lagerhaltung beschäftigt. Neben den hauseigenen Produkten der Marke Claas sollen hier in Zukunft auch die Kartoffelroder der Firma Ropa und der entsprechende Service angeboten werden.



Nach der informativen Führung ging es weiter Richtung Ankumer See. Hier erläuterte Bürgermeister Detert Brummer–Bange wie sich die neue Ferienhausanlage in das Gelände einfügen und das Ankumer Tourismuskonzept ergänzen soll. Aufgrund eines plötzlich einsetzenden Regenschauers wurden die letzten Details dann beim Unterstand auf dem Schützenvereinsgelände mitsamt der einen oder anderen Erfrischung gegeben. Als das Wetter dann wieder etwas trockener wurde machten sich alle auf den Weg zum Heimathaus wo der Tag bei Gegrilltem einen würdigen Ausklang fand, so die UWG.