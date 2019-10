Statt Garage: Eggermühlener Firma startete in der Scheune CC-Editor öffnen

Zum 25-jährigen Bestehen von M & K Fördertechnik gab es fürdie Geschäftsleitung von den Mitarbeiten ein symbolisches Zahnrad als Geschenk. Von links: Markus Möller und Möller, Reinhard und Ulrike Kemme, Monika, Theo und Florian Meyer. Foto: Georg Geers

Eggermühlen. M &K Fördertechnik Meyer & Kemme startete zwar nicht in der sprichwörtlichen Garage, sondern in einer Scheune. In 25 Jahren gelang dem Eggermühlener Unternehmen eine staunenswerte Entwicklung.