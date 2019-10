Gehrde. Ein Jahr ist es her, dass der Dorftreff „Gehrda“ in Gehrde seine Türen geöffnet hat. Seitdem hat sich der Dorftreff für viele Menschen zu einem Ort der Begegnung und Gespräche entwickelt. Am Freitag feierte das Dorftreff-Team mit allen Ehrenamtlichen, die sich im Laufe dieses Jahres eingebracht haben.

„Mehr als 40 Personen haben sich im Laufe dieses ersten Jahres im Dorftreff ehrenamtlich engagiert, haben Veranstaltungen durchgeführt oder in irgendeiner Weise unsere Arbeit unterstützt“, erklärte Siegfried Ludger, der gemeinsam mit Jutta Buhl den Dorftreff leitet und koordiniert. Dadurch sei ein vielfältiges Angebot für Menschen jeden Alters entstanden. Weit über 350 Veranstaltungen haben nach seinen Worten inzwischen stattgefunden, und über 3000 Gäste haben den Dorftreff besucht. Und: Immer wieder kommen Anregungen für neue Angebote, die dem Dorftreff bislang noch fehlen.



Ob die Veranstaltungen ein Erfolg sind, messen Buhl und Ludger nicht nach der Anzahl der Besucher. Zum Spielenachmittag und zum „Trommeln mit Viktor“ kommen zwischen drei und fünf Teilnehmer, zum Frühstück der Begegnung zwischen sechs und fünfzehn, und die Vortragsveranstaltungen aus der Reihe „Dorfkinder“ zählen bis zu 60 Zuhörer. Wichtig ist den beiden nur, dass die Menschen sich willkommen fühlen und gerne zur Veranstaltung ihrer Wahl kommen.

Das Konzept geht auf. Eine schöne Gemeinschaft sei entstanden, bestätigt Hans Meier, ein Stammgast im Dorftreff. Gerade alleinstehende Menschen nehmen den Treff gut an, sagt er. Und dem Rentner ist wichtig: Es sei kein Seniorentreff! Ute Söhnel, die mit einer Tai-Chi-Gruppe im Dorftreff trainiert, sagt, dass jeder im Dorftreff willkommen ist. „Die Tür steht für jeden offen, und es läuft hier wirklich unkompliziert.“ Und dass die Anregungen, die an Ludger und Buhl herangetragen werden, aufgenommen und wenn möglich umgesetzt werden, schätzt sie besonders.

Zu den regelmäßigen Veranstaltungen im Dorftreff zählen unter anderem das Frühstück der Begegnung, das dreimal pro Woche stattfindet, ein Malkurs alle zwei Wochen, ebenfalls alle zwei Wochen ein Spielenachmittag sowie das Dorfkino. Manche Veranstaltung brauchten mehrere Anläufe, wie die Schmökerrunde, die nun aber ein fester Bestandteil des Programms ist. Es gab Erste-Hilfe-Kurse, der Gartentreff Gehrde ist regelmäßig zu Gast in den Räumen, und ganz neu hinzu gekommen im September: „Let´s speak English“ mit der Neuseeländerin Jane Wohlers-Grant. Und eine Veranstaltung zur Nachhaltigkeit sei auch geplant, heißt es.

Bürgermeister Günther Voskamp dankte in seiner Ansprache beim Dorftreff-Fest Jutta Buhl und Siegfried Ludger für ihren erfolgreichen Einsatz. „Es läuft so, wie wir uns das zu Anfang vorgestellt haben“, stellte er fest. Ausdrücklich stellte er aber auch den Verdienst der vielen Ehrenamtlichen und der Gäste heraus, die den Treffpunkt zu dem machen, was er jetzt ist: Eine Begegnungsstätte, die das Leben vieler Menschen bereichert.

Seniorenbeauftragte Gabi Linster, die die Initiatorin des Gehrder Dorftreffs ist und in diesem Jahr Treffs in drei weiteren Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Bersenbrück angestoßen hat, erklärte auf Nachfrage, dass das Gesamtkonzept der Gemeinwesenarbeit in Gehrde noch nicht erreicht sei. Zur Gemeinwesenarbeit zählten nämlich auch Sozialarbeit und Wissensvermittlung. Bei diesen Themen werde die Samtgemeinde die Treffs in Gehrde, Rieste, Bersenbrück und Eggermühlen mit einem gemeinsamen Programm unterstützen, etwa Vorträge organisieren, Eltern- und Familienberatung oder andere Dinge. Auch Günther Voskamp denkt in diese Richtung, könnte sich etwa eine regelmäßige Rentenberatung vorstellen oder Serviceangebote wie einen Hörtest.

Die Website des Dorftreffs stammt von Christine Hölscher und Jan-Hendrik Heemsoth von der Agentur Boskopp. Christine Hölscher entwirft auch die Plakate, die im Fenster der Treffs auf neue Veranstaltungen hinweisen. Außerdem bringt sie sich mit der "Schmökerrunde" ehrenamtlich ins Programm ein, Heemsoth mit dem "Rudel-Rätseln".

Auf die wöchentlichen Veranstaltungen des Dorftreffs wird auf einer großen Tafel im Fenster des Dorftreffs hingewiesen. An dieser Stelle informieren sich viele der Besucher regelmäßig, wenn sie durch Gehrde gehen, weiß Siegfried Ludger.