Bersenbrück. Aus gesundheitlichen Gründen hat Andreas Stuckwisch, Gründer und bisheriger Geschäftsführer des Bersenbrücker Unternehmens AS Reifen-Service, seinen Betrieb an Viktor Grigorev übergeben. Um den Wechsel der Geschäftsführung zu erleichtern, wird Stuckwisch Viktor Grigorev in den nächsten Monaten beratend zur Seite stehen.

Bersenbrück Als Andreas Stuckwisch sein Unternehmen am 10. Juni 1994 an der Max-Planck-Straße in Bersenbrück gründete, war er auf sich gestellt. Der gelernte KFZ-Mechaniker kümmerte sich um alles – übernahm den kaufmännischen Part ebenso wie die Arbeit an den Fahrzeugen in seiner Werkstatt. „In den letzten 25 Jahren war ich immer fünf bis sechs Tage die Woche hier. Das war der volle Einsatz“, sagt Stuckwisch. Nun muss er sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Geschäft zurückziehen. Daher übergibt Stuckwisch die Geschäftsführung an Viktor Grigorev.

Seit 25 Jahren steht AS Reifen-Service für fachmännischen Leistungen rund um Rad und Reifen. Dazu gehören saisonale Reifenwechsel, Räderreparaturen, professionelles Auswuchten und das Montieren von Alufelgen. Auch die Bereifung motorisierter Zweiräder, LKW und landwirtschaftlicher Maschinen gehört zu den Firmenleistungen.

„Service ist immer wichtig gewesen und wird auch immer wichtig sein.“ Andreas Stuckwisch

Sein Geschäft mit KFZ-Service und Autoreifen hat sich Stuckwisch über viele Jahre aufgebaut. „Das ist das Vertrauen der Kunden. Das muss man sich erarbeiten“, sagt er über seinen erfolgreichen Unternehmensweg. Viele Stammkunden aus dem Osnabrücker Raum setzen auf die fachliche Erfahrung des Reifen-Profis. „Service ist immer wichtig gewesen und wird auch immer wichtig sein“, so Stuckwisch. Um den Wechsel der Geschäftsführung zu erleichtern, werde er daher Viktor Grigorev in den nächsten Monaten beratend zur Seite stehen.

Grigorev lebt seit seiner Kindheit in Bersenbrück, ist gelernter Disponent und beruflich im kaufmännischen Bereich tätig. Er übernimmt in Zukunft die anfallenden kaufmännischen und administrativen Aufgaben der Unternehmensführung. Um den Werkstattbetrieb kümmert sich weiterhin Michail Prichodjko, seit 2015 bei AS Reifen-Service tätig. „Für uns ist wichtig, dass das Geschäft bestehen bleibt und der Betrieb regulär weiterlaufen kann“, so Grigorev. Der bisherige Service-Standard bleibe erhalten.

Gesetzliche Vorgaben für Winterreifen

In den vergangenen 25 Jahren habe sich in der Autoreifenbranche einiges verändert, wie Stuckwisch berichtet. Dazu gehört insbesondere die Einführung gesetzlicher Vorgaben für Winterreifen. 2006 wurde erstmals eine gesetzliche Regelung zur Anpassung der KFZ-Ausrüstung an die jeweiligen Wetterverhältnisse eingeführt, die einer indirekten Winterreifenpflicht gleichkam.

Seit 2010 besteht laut Straßenverkehrsordnung eine situative Winterreifenpflicht. „Das bedeutete natürlich auch steigende Anfragen für den Wechsel von Sommer- und Winterreifen“, so Stuckwisch. Das Unternehmen sorgt nicht nur für den Reifenwechsel, sondern bietet auch Möglichkeit, die ausgewechselten Reifen einzulagern. 500 Quadratmeter Geschäfts-, Werkstatt- und Lagerfläche stehen dem Betrieb zur Verfügung.

Dank an Kunden für langjähriges Vertrauen

Stuckwisch ist froh, einen Nachfolger für seinen Reifenhandel gefunden zu haben und dankt seinen Kunden für das langjährige Vertrauen. Als neuer Geschäftsführer begrüßt Grigorev Neu- und Stammkunden und steht für Kundenanfragen ab sofort zur Verfügung.

Kontakt: AS Reifen-Service, Max-Planck-Straße 21, Bersenbrück, Telefon 05439 2107, E-Mail info@a-s-reifen.de