Ökumenischer Senioren-Erntedank in Ankum

Senioren im Rollstuhl brachten beim ökumenischen Erntedankgottesdienst in Ankum die Erntegaben zum Altar. Foto:

Ankum. Einen außergewöhnlichen Erntedankgottesdienst gestalteten die Pfarreiengemeinschaft Ankum, Eggermühlen, Kettenkamp und das Seelsorgeteam des DRK Alten- und Pflegeheims Henry Dunant in Ankum: Senioren in Rollstühlen brachten in dieser ökumenischen Feier die Erntegaben mit herbstlichen Pflanzen, Blumen und Früchten festlich geschmückte Altarraum des Artländer Doms.