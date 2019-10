Auch in der Samtgemeinde Bersenbrück ist der Hausärztemangel spürbar. Daher will die Samtgemeinde Bersenbrück finanzielle Anreize für Humanmediziner schaffen. Symbolfoto: Stephan Jansen/dpa

Bersenbrück. Die Samtgemeinde Bersenbrück will Hausärzte mit Geld anlocken. Der Samtgemeinderat verabschiedete in seiner jüngsten Sitzung in Alfhausen einstimmig die Richtlinie zur Förderung der medizinischen Versorgung in der Samtgemeinde Bersenbrück.