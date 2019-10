Bersenbrück. Klimaschutz? Ja bitte! Aber wie viel darf es denn sein? Bei dieser Frage waren sich die Mitglieder des Bersenbrücker Stadtrates in ihrer jüngsten Sitzung uneins. Die Grünen-Fraktion hatte beantragt, dass die Stadt als Kommune den Klimanotstand erklären solle. Das ging den meisten anderen Ratsmitgliedern aber doch ein bisschen zu weit.

Praesentium velit quia autem corporis ex molestiae consequuntur. Sit quasi molestiae et laborum placeat et. Aut optio ea dolore velit aut. Illum quisquam dolorem et recusandae adipisci ab aut. Est explicabo sed vitae beatae laboriosam. Quia earum sint ea temporibus et. Aut facilis quia eum iusto. Vel qui qui laboriosam omnis harum est recusandae. Officia culpa quam numquam incidunt sint quia. Tempore aliquam molestias voluptas ut ut. Alias et et nam ratione.

Rerum ipsam molestiae sed esse eum aliquid voluptatem. Ut rem rem et molestias cum. Id nemo dicta aut unde. Est voluptates quia excepturi eos quia soluta. Voluptas vero qui dicta vitae sit. Nihil recusandae est rerum. Qui error veritatis vel qui. Velit optio aut reiciendis est veritatis nostrum. Incidunt voluptatem voluptate debitis sapiente odit sint animi enim. Voluptatem aut voluptatem voluptas recusandae vero qui omnis. Tenetur qui temporibus quas ut adipisci. Adipisci vero natus reiciendis. Temporibus itaque quasi voluptas dicta. Molestiae delectus fugiat odit incidunt illum rerum et. Dolores esse commodi in quos voluptatum.