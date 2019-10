Eggermühlen. Jetzt kommt auch der Dorftreff in Eggermühlen in Schwung. Zum Auftakt mit Kaffee und Kuchen am Dienstag fanden sich Dutzende von Dorfbewohnern im Pfarrsaal ein. Es gibt ein Startprogramm und viele Ideen. Nun sind die Eggermühlener gefragt, mit Ruth Gerdes und Günther Kirchner Schwung in die Sache zu bringen.

