"Bloemen und Trends" eröffnet in Alfhausen CC-Editor öffnen

Es kann los gehen: Rita Els, Jeroen Huisman und Anja Forthmann (von links) freuen sich auf die Neueröffnung. Der Laden ist hergerichtet und die Pflanzen stehen bereit. Foto: Miriam Heidemann

Ankum . Renovierte Räumlichkeiten, eine modern-rustikale Einrichtung und die Regale gefüllt mit verschiedenen Pflanzensorten und Deko-Ideen. Am kommenden Donnerstag, 26. September 2019, eröffnet Bloemen und Trends an der Alfhausener Straße in Ankum.