Bersenbrück will Fair-Trade-Stadt werden

Die Stadt Bersenbrück will sich an der Kampage Fairtrade-Towns beteiligen. Foto: TransFair

Bersenbrück. Die Stadt Bersenbrück will Fair-Trade-Stadt werden. Die Mitglieder des Stadtrates stimmten in der Sitzung am Dienstag geschlossen für einen Antag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, sich der Kampagne Fair-Trade-Stadt anzuschließen.