Altkreis. In fünf Partien mit Altkreis-Beteiligung setzte sich jeweils der Favorit durch.

SV Gehrde – FCR Bramsche 2:5 (2:3). „Eine eindeutige Sache“, urteilte Gehrdes Trainer Dirk Neuendorf, dessen dünn besetzter Kader schnell 0:2 zurücklag, jedoch zweimal durch Eike Alswede (25.) und Philipp Reihs (44.) den Anschlusstreffer erzielte und daher nur mit einem 2:3 in die Pause ging. Danach spielte der Kreisligist jedoch seine Klasse aus und baute das Ergebnis auf ein 5:2 aus. Neuendorf erkannte die Überlegenheit des Gegners jedoch ansatzlos an.

FC Kalkriese II – Spvg Fürstenau 0:3 (0:2). Fürstenaus Übungsleiter Torsten Strieder war sehr zufrieden mit dem guten Auftritt seiner Mannschaft gegen einen unterklassigen Gegner, der kaum etwas gegen die Spielvereinigung ausrichten konnte: „Die Mannschaft hat das Spiel gut angenommen und ist ernst herangegangen. Das Ergebnis spiegelt die Leistung nicht wieder.“ Bereits früh hatten Julian Wittrock (11.) und Mohamed Traoree (16.) eine 2:0-Führung herausgeschossen, in der Folge verpasste Fürstenau mehrfach weitere Treffer. Erst eine Viertelstunde vor Schluss setzte erneut Traoree den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie. „So stelle ich mir das vor“, hatte Strieder abschließend lobende Worte für das seriöse Herangehen seiner Spieler an die Aufgabe übrig.

BW Hollage II – BW Merzen 0:3 (0:0). Über einen „kontrollierten Auftritt“ seiner Mannschaft freute sich Merzens Trainer Florian Lürwer nach dem 3:0-Sieg gegen Hollage II. In der Liga rumpelte sich Merzen noch zu einem 4:1-Sieg, diesmal hatten die Gäste über die volle Spielzeit das Spiel im Griff. In der ersten Hälfte habe man den Gegner „müde gespielt“, so Lürwer, dessen Team sich nach der Pause für die souveräne Leistung belohnte. Michael Rechtien (55.) und Marcel Holstein (69.) lenkten das Ergebnis in die gewünschten Bahnen, bei weiterhin zunehmendem Druck unterlief der Heimmannschaft zudem noch ein Eigentor (81.).

SV Kettenkamp – Eintracht Rulle 0:1 (0:0). Nur haarscharf schrammte Kettenkamp an einer dicken Überraschung vorbei. Doch auch Trainer André Heile hatte im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass es überhaupt so knapp werden würde: „Ein 0:1 hätte ich letzte Woche sofort unterschrieben!“ Gegen den Spitzenreiter der Kreisliga hielt die Abwehr in der ersten Halbzeit sämtliche Angriffe vom eigenen Tor fern. Nach der Pause trafen die Gäste zunächst zweimal Aluminium, das Tor des Tages jedoch fiel erst in der 88. Minute, als Kettenkamp nach einem Einwurf schlecht verteidigte. „Das darf nicht passieren“, sagte Heile, der dennoch fand, dass sein Team es „super gemacht“ habe.

SV Nortrup – SG Ostercappeln-Schwagstorf 1:3 (1:1). Ein Klassenunterschied war nicht sichtbar, die Teams lieferten sich ein offenes Spiel. Die frühe Gästeführung egalisierte Christian Buse, der einen Rückpass erlief und zum Ausgleich einschob (38.). Unmittelbar nach Wiederanpfiff bestrafte Ostercappeln einen Fehler im Spielaufbau, zudem schwächste sich Nortrup mit einer Gelb-Roten Karte selber (69.). Fünf Minuten vor dem Ende erhöhte der Kreisligist auf 3:1 und verpasste Nortrup damit den Genickbruch. „Ein schönes Spiel für die Zuschauer, leider haben wir die Gegentore zu leicht hergeschenkt. Es hätte auch andersherum ausgehen können“, sagte Nortrup Trainer Frederik Buse, der mit der Leistung seiner Elf zufrieden war.