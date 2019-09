Ankum. Der Schützenverein Ankum hat bei seinem Frühschoppen in diesem Jahr für einen guten Zweck Geld gesammelt. Ziel war es, Wiederbelebungspuppen für die August-Benninghaus-Schule in Ankum zu spenden. Diese hat seit Beginn dieses Schuljahres eine Erste-Hilfe-AG.

Joachim Bosse, Mitglied des Schützenvereins, hatte sich mit dem Einfall, Wiederbelebungspuppen zu spenden, an Peter Bergmann, Geschäftsführer der Flores Medizintechnik in Ankum, gewandt. Angetan von der Idee, steuerte Peter Bergmann noch einen Übungs-Defibrillator für die Oberschule dazu. Passend zur Woche der Wiederbelebung konnten die Sponsoren ihre Spende an die Oberschule überreichen.



Die Erste-Hilfe-AG wird von Lars Lohbeck von den Maltesern Alfhausen geleitet. „Ich bin froh, dass wir auch diese Schule für den Schulsanitätsdienst gewinnen konnten“, sagte er. An sechs weiteren Schulen betreuen die Malteser bereits den Schulsanitätsdienst. Nun kommen auf die elf Schüler von der achten bis zehnten Klasse 45 Unterrichtseinheiten zu. Am Ende gibt es dann eine schriftliche, mündliche und praktische Prüfung. Wenn diese als bestanden gilt, ist man „Schulsanitäter“, sollte man eine Prüfung nicht bestehen, so dürfen die Schüler sich „Helfer im Schulsanitätsdienst“ nennen.

Nicht nur bei der Berufsfindung sei eine Sanitäts-AG gut, auch bei späteren Arbeitgebern komme die Teilnahme an derartigen Arbeitsgemeinschaften immer gut an, betont Lars Lohbeck.



Hausärztin Mechthild Wortmann betonte, was es eigentlich heiße, Erste Hilfe anwenden zu können. „Es sterben jedes Jahr tausende Menschen, weil niemand den Mut hatte, etwas zu tun“, sagt die Allgemeinmedizinerin. Sie legte den Schülern ans Herz, alles was sie lernen, auch nach außen zu tragen. Bürgermeister Detert Brummer-Bange wünschte den Schüler viel Spaß und unterstrich die Wichtigkeit, etwas abseits des normalen Lernstoffes zu machen.