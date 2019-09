Bersenbrück. Ohne großen Druck geht der TuS Bersenbrück am Sonntag, 22. September 2019, (15 Uhr) in das Heimspiel gegen den Regionalliga-Absteiger Lupo-Martini Wolfsburg. TuS-Trainer Farhat Dahech warnt gegen den Drittletzten einmal mehr vor dem Blick auf die Tabelle.

Mit dem 2:0-Erfolg bei Arminia Hannover ist vorerst Ruhe bei den Bersenbrückern eingekehrt. Nach holprigem Start mit dem frühen Pokal-Aus sowie magerer Punkteausbeute in der Liga war der zweite Sieg in Serie wohltuend für das Selbstvertrauen und die Tabellensituation. „Man hat das unter der Woche im Training gemerkt, es ist etwas mehr Ruhe da. Aber wir wissen genau wie wir gewonnen haben. Es gibt noch einiges zu verbessern“, sagt Dahech, dessen Mannschaft in Hannover effektiv, aber auch unpräzise gespielt habe: „Wir profitieren noch nicht von Führungen. Nach dem 1:0 haben wir nicht nachgelegt, sondern hatten kleinere Unsicherheiten.“ Positiv fiel insbesondere die Defensivleistung auf. Kapitän Marc Flottemesch und Co. ließen bei der Arminia nicht eine echte Torchance zu und blieben zum zweiten Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentreffer.

Andere Vorzeichen stehen vor der Partie am Sonntag gegen den Regionalliga-Absteiger Lupo: „Sie befinden sich in keiner guten Situation, haben aber eine gute Mannschaft mit jungen Leuten vorne. Die Tabelle sagt gar nichts aus. Das wird ein schwieriges Spiel, in dem alles möglich ist“, so Dahech. Wie für den VfL Oldenburg war auch für die Wolfsburger das Abenteuer Regionalliga nach nur einer Saison wieder beendet – es war der zweite direkte Abstieg in Folge für die Mannschaft von Trainer und Ex-Profi Uwe Erkenbrecher.

Erst ein Sieg für Lupo

Seitdem läuft es sportlich noch nicht rund: In sieben Spielen fuhr Lupo lediglich einen Sieg gegen Schlusslicht Blau-Weiß Tündern ein. Dahechs Warnung vor dem Blick auf die Tabelle ist jedoch nicht unbegründet. Denn die Italiener haben die Spiele gegen die derzeitigen Top 5 der Tabelle bereits hinter sich und liegen mit zwölf Treffern über dem Ligaschnitt.

Erfolgreichste Torschützen bei den Wolfsburgern sind Andrea Rizzo (6 Tore) und Timon Hallmann (3 Tore). Mittelfeldmann David Chamorro wird in Bersenbrück wegen einer Gelb-Rot-Sperre fehlen. An die letzte Reise nach Bersenbrück dürfte sich Lupo gerne erinnern, als die Wolfsburger am letzten Spieltag der Saison 2017/18 nach dem 2:1-Auswärtssieg die Rückkehr in die Regionalliga feierten.

Bei den Bersenbrückern kehren am Sonntag Daniel Zimmermann und Loren Dibra zurück zur Mannschaft. Weiterhin verzichten muss der TuS hingegen auf Lincoln Assinouko und Manuel Janzen, bei dem sich die Prognose Kreuzbandriss bestätigt hat. Im Tor wird wie schon in Hannover Niklas Groß stehen, der mit einer unaufgeregten Leistung den verletzten Stammtorwart Christoph Bollmann sehr gut vertrat.