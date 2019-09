Rieste. Um das Thema naturnahe Regenwasserbewirtschaftung ging es bei den zweiten "Grünen Gesprächen", zu denen die Biologische Station Haseniederung, gemeinsam mit den Gemeinden Alfhausen und Rieste in den Garten der Biologische Station eingeladen hatten.

Kommunalpolitiker der Gemeinden Alfhausen, Bersenbrück und Rieste, sowie Mitarbeitende der Biologischen Station diskutierten gemeinsam mit Dr. Detlef Wilcke (Fachdienst Umwelt des Landkreises Osnabrück) und Timo Kluttig (Klimateam des Landkreises Osnabrück).



Im Mittelpunkt stand die Frage, welche planerischen und baulichen Maßnahmen den Kommunen zur Verfügung stehen, um auf die bereits beobachteten und künftig zu erwartenden Klimaveränderung reagieren zu können. Wie können die Folgen von Starkregenereignissen, wie auch langanhaltender Sommertrockenheit abgefedert werden?

Vorhersagen sind schwierig

Detlef Wilcke skizzierte Maßnahmen und Anlagen, die das Verdunsten, Versickern und behutsame Ableiten des Regenwassers ermöglichen. Als Beispiele nannte er die Sicherung und Schaffung von Retentionsräumen, eine Dezentrale Versickerung und die Verdunstung von Regenwasser, die Entsiegelung befestigter Flächen oder die Reaktivierung ehemaliger Gräben und Gewässer.

Mit Blick auf außergewöhnliche Starkregenereignisse wurde jedoch deutlich, dass bauliche Maßnahmen nur einen bedingten Schutz gegen diese Vorkommnisse ermöglichen. Denn die genaue Vorhersage von Ort und Zeitpunkt sind so gut wie unmöglich. Jede Kommune sollte daher lokale Starkregengefahrenkarten erstellen, um schnell und effizient im Katastrophenfall reagieren und die Schäden begrenzen zu können.

Regionaler Wasserhaushalt

Gegen lang anhaltende Trockenheit, wie wir sie in diesem und dem vergangenen Jahr beobachten konnten, lassen sich auf kommunaler Ebene nur begrenzt Maßnahmen ergreifen. Wichtigste Maßnahme ist das Versickern des Regenwassers vor Ort, wodurch der Oberflächenabfluss erheblich verringert und die Boden- und Pflanzenverdunstung sowie Grundwasserneubildung erhöht wird. Doch ohne einen Blick auf den regionalen Wasserhaushalt lassen sich künftige Trockenzeiten, darin waren sich die Teilnehmenden einig, nicht bewältigen.

Alle Akteure, ob Kommunen, Landkreis, Unterhaltungsverbände oder Landwirtschaft seien herausgefordert, das bestehende Management des regionalen Wasserhaushaltes neu zu denken, lautete das Fazit der Gesprächsrunde. Nicht länger stünde im Mittelpunkt die alleinige Frage, wie ein zu viel an Wasser schnell abgeführt werden könne, sondern wie ein zu wenig an Wasser im lokalen Wasserhaushalt verhindert werden kann, um die negativen Folgen für Grundwasserneubildung, Vegetation und Gewässer abzumildern.

Alle Teilnehmer der Gesprächsrunde hätten viele Anregungen mitnehmen könne, so die Veranstalter. Den Beteiligten sei klar, dass das Thema Anpassung an den Klimawandel heute zum festen Bestandteil der Tagesordnung in den Gemeinderäten gehöre.