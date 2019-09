Bersenbrück. Die Freibadsaison endet an diesem Sonntag, 22. September, um 15 Uhr. Dann schließt das Freibad. Geöffnet wird es allerdings noch einmal für Vierbeiner am 5. Oktober zum Hundeschwimmtag.

Das Hallenbad in Ankum ist ab Dienstag, 24. September, dann wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Nur an dem Dienstag öffnet das Hallenbad ausnahmsweise erst um 17 Uhr. Ansonsten findet lediglich während der Schwimmkurse für Kinder und der Aqua-Fitness-Kurse kein allgemeiner Badebetrieb statt. An gesetzlichen Feiertagen bleibt das Hallenbad geschlossen, so auch am Tag der Deutschen Einheit und am Reformationstag – 3. und 31. Oktober.



Am 5. Oktober findet ein Hundeschwimmtag im Bersenbrücker Freibad statt, nach einem Jahr Pause jetzt der dritte insgesamt. Für wasserbegeisterte Hunde wird das Freibad von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Wasser ist dann chlorfrei. Der Eintritt kostet 50 Cent pro Fuß und Pfote – in der Regel also für Mensch und Hund zusammen drei Euro. Impfpass mit gültiger Tollwutimpfung, Hundemarke und Haftpflicht-Versicherung für den Hund müssen die Besitzer mitbringen. Eine Hundebadeordnung liegt im Freibad an der Kasse aus. Die Begleiter dürfen aus hygienischen Gründen nur bis maximal zu den Knien ins Wasser.

Unterstützt wird der Hundeschwimmtag durch die Initiative Hund im Freibad. Aussteller und Anbieter rund um das Thema Hund sind im Freibad. Da das Freibadgelände eingezäunt ist, können und sollen Hunde sich an diesem Tag frei und ohne Leine bewegen.