In einem Sternmarsch steuerten die Gläubigen mit Bannern den Open-Air-Gottesdienst an Linnertweg an. Foto: Georg Geers

Eggermühlen. Am „Dreiländereck“, an den geografischen Grenzen der Mitgliedsgemeinden der Pfarreiengemeinschaft Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp feierten Christen am Sonntag einen besonderen Gottesdienst. Auf dem Hof Marks am Linnertweg hatten sich 300 Gläubige zu einer Messe unter freiem Himmel versammelt.