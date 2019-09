Bersenbrück. Mit einem Gottesdienst verabschiedeten die Mitglieder der Bonnuskirche Bersenbrück am Sonntagnachmittag Pastor Jürgen Kuhlmann. Er wechselt zum Oktober in die JVA Lingen, wo er als Gefängnisseelsorger arbeiten wird.

Das Thema von Kuhlmanns letzter Predigt in der Bersenbrücker Kirche war passend. Es ging um Ziele im Leben, um Reisen und um Erwartungen. Er habe sich in Bersenbrück als Durchreisender gesehen, bekannte Pastor Kuhlmann. Wenn man einen Stopp einlege, der länger dauere, so wie sein zwölfjähriger Aufenthalt in Bersenbrück, dann sei das, weil man Menschen finde, die man mag. Dennoch könne es geschehen, das einen das Reisefieber wieder packt.



Kuhlmann sagte, wohl im Scherz, dass er, wenn er jetzt alles sagen würde, was er in den vergangenen zwölf Jahren nicht hatte sagen können, der Gottesdienst zwei Stunden dauern würde. Er habe in diesen Jahren niemanden ärgern oder gar enttäuschen wollen, fügte er hinzu. Aus seinen Worten ließ sich schließen, dass er um manches in seiner Arbeit als Pastor mit den Mitgliedern der Gemeinde ringen musste, unter anderem um moderne Musik aus dem Ghettoblaster und den Friedensgruß als Teil des evangelischen Gottesdienstes. Über seine Erinnerung daran sprach er fast ein wenig wehmütig.

Die stellvertretende Superintendentin Anke Kusche verabschiedete Kuhlmann schließlich mit sehr persönlichen Worten. Sie bescheinigte Kuhlmann, ein „echter Typ“ zu sein, der gerne gegen den Strom schwimme. Er sei ein Brückenbauer, habe immer nach den jungen Menschen gespürt und versucht, dass man miteinander ins Gespräch komme. Er sei für die Menschen da gewesen und habe vieles in Bersenbrück aufgebaut. Dafür dankte sie Kuhlmann auch im Namen des Kirchenkreises herzlich. Der Gemeinde wünschte sie, dass die Mitglieder unverzagt und mutig in die Zukunft blicken. Immerhin sei für die Zeit der Vakanz ein gutes Team da, das sich kümmern werde. Anschließend folgte die Entpflichtung Kuhlmanns, nach der der Pastor auch den Segen von Anke Kusche erhielt.

Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von Silke Nagel (Trompete) und Dieter Wrocklage (Klavier) und vom Ökumenische Chor unter der Leitung von Axel Eichhorn. Die offizielle Vakanz-Vertreterin ist Christina Richter aus Quakenbrück, und mit der Koordinierung während der Vakanz-Zeit ist Pastorin Angelika von Clausewitz aus Nortrup betraut.