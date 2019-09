Bersenbrück. Am Montag, 23. September 2019, findet niedersachsenweit der Tag des Betreuungsrechts statt. Auch das Amtsgericht Bersenbrück beteiligt sich.

Oliver Sporré, Direktor des Amtsgerichts Bersenbrück, erklärt das Konzept. Es soll keine Fachvorträge geben, sondern interessierte Bürger sollen Gelegenheit haben, mit Experten direkt ihre Fragen zu besprechen. Insgesamt werde es bei der Veranstaltung vier Tische geben, an denen jeweils ein bestimmtes Thema besprochen wird, so Sporré. Am Tisch eins geht es rund um die Aufgaben des Amtsgerichts in Betreuungsfragen, am Tisch zwei werden Fragen zu Aufgabe des Landkreises als Betreuungsbehörde beantwortet, an Tisch drei ist das Thema Betreuungsverein und am Tisch vier geht es um Fragen zur Vorsorgevollmacht.



Sporré: Wichtiges Thema für Menschen jeden Alters

Sporré weiß, dass das Thema Betreuung und Betreuungsrecht wichtig ist, und zwar für Menschen jeden Alters. Denn dass man Dinge plötzlich nicht mehr allein regeln kann und Unterstützung braucht, kann zum Beispiel durch einen Unfall passieren, und zwar jedem Menschen, jederzeit. Dabei kann man im Vorfeld schon einiges tun, um für den Fall, dass man Unterstützung braucht, das Notwendige zu regeln. "Das geht mit einer Vorsorgevollmacht", erklärt er.



Ziel einer Betreuung, ob nun gerichtlich bestellt oder selbst durch eine Vorsorgevollmacht geregelt, sei es, dass der Eingriff in den persönlichen Bereich des Betreuten so gering wie möglich und die Selbstbestimmung so weit wie möglich erhalten bleiben soll, erläutert der Amtsgerichtsdirektor. Viele Menschen seien aber bei diesem Thema unsicher. Sporrés Empfehlung: Beim Tag des Betreuungsrechts den Experten die Fragen zu stellen, die man auf dem Herzen hat.

Anmeldungen bis 17. September 2019 möglich

Die Veranstaltung findet im Amtsgericht Bersenbrück statt und beginnt am Montag, 23. September 2019,um 15.30 Uhr im Saal E 2 und im Saal E 11. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich bis Dienstag, 17. September 2019, unter Telefon 05439/608-175, E-Mail: agbsb-Poststelle@justiz.niedersachsen.de, anmelden.