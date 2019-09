Bersenbrück. Während die IAA, die internationale Welt des Automobils, in Frankfurt einen Blick auf zukünftige Modelle wagt, präsentierten an diesem Wochenende die Markenhändler der Region ihre neuesten Modelle auf der „Automobil Bersenbrück 2019“. Das Angebot auf der „kleinen IAA“ konnte sich sehen lassen. Überdies gab es viel Musik und einen Holland-Markt.

Neun Autohäuser mit insgesamt 13 Automarken konnten die Organisatoren von der Fördergemeinschaft Aktuelles Bersenbrück begrüßen. Die zahlreichen Besucher konnten sich unverbindlich bei spätsommerlichen Wetter über die ausgestellten Neufahrzeuge und über die neuesten Trends und Entwicklungen entlang der Lindenstraße informieren. Dabei waren Fahrzeuge mit Elektroantrieb nur in vergleichsweiser geringer Stückzahl zu sehen.





„Außergewöhnlich guter Besuch war am Samstagnachmittag zwischen 16 und 18 Uhr zu verzeichnen, wo es sonst „mau“ ist“, wie Jens Wernsing berichtete. Er wies zudem jetzt schon jetzt darauf hin, dass in zwei Jahren, wenn die Stadt Bersenbrück ihr 800-jähriges Bestehen feiert, es die 40. Autoschau geben wird.

Trotz der in diesem Jahr örtlich etwas eingeschränkten Situation, ohne Bramscher Straße und Marktplatz, war das Interesse an der Bersenbrücker Autostrada ungebremst und das mittlerweile im 39. Jahr. Aktuelle Trends rund um die Autobranche boten außerdem noch einige Zubehörlieferanten.

Live-Musik im Restaurant "Postamt"

Verschnaufen, klönen und chillen bei guter handgemachter Live-Musik konnten die Besucher am Samstagabend rund um das Restaurant „Postamt“, um so etwas Abstand vom Trubel der Autoschau zu nehmen. Getränke- und Speisestände sowie Sitzgelegenheiten luden zum Verweilen ein. Highlight des Abends war dabei die Live-Musik vom Duo „Times Like These“, die die Gäste mit zeitlosen Klassikern aus dem Bereich der Pop- und Rockmusik begeisterte. Aktuelle Songs mit Potential und persönliche Lieblingslieder der beiden aus dem Raum Stein-furt stammenden Künstler rundeten das Repertoire ab.

„Es war eine nette ungezwungene Atmosphäre, wo sich etliche Einheimische und auch auswärtige Gäste wohlfühlten“, freute sich Andreas Wiegmann, der Vorsitzende der Fördergemeinschaft Aktuelles Bersenbrück. Am Sonntag sorgte Achim Bülow für die musikalische Unterhaltung Achim Bülow, auch ein alter Bekannter im „Postamt“.

Der bei vielen Gästen beliebte „Holland-Markt“ machte am verkaufsoffenen Sonntag ebenfalls wieder Station in Bersenbrück. Rund 30 Händlern waren mit von der Partie. Auf der Straße „Am Bahnhof“ zwischen „Linden-straße“ und dem Bahnhof konnten so wieder viele hollandtypische Spezialitäten angeboten werden. Neben landestypischen Spezialitäten wie Poffertjes und Frikandel gab es natürlich die süßen Rosinenbrötchen aber auch Waffeln, Lakritz, Käse, Gewürze und Nonfood-Produkte.

Selbstverständlich war auch der Bersenbrücker Einzelhandel an den beiden Tagen der Automobilausstellung dabei. Einzelhandel und Kaufmannschaft beteiligten sich dabei am „Heimat shoppen“ – einer Aktion der Industrie- und Handelskammer – und dekorierten ihre Geschäfte entsprechend. Dies galt natürlich auch für die Geschäfte an der Bramscher Straße.