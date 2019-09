Rieste. Der Ferien- und Erlebnishof Wübbold in Rieste ist jetzt in Hannover als "Kinderferienland Niedersachsen"-Betrieb zertifiziert worden.

Insgesamt 63 Qualitätszertifikate wurden vom Niedersächsischen Staatssekretär aus dem Ministerium Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, Dr. Berend Lindner, an Betriebe und Anbieter touristischer Dienstleistungen vergeben. Mit den Initiativen "Kinderferienland Niedersachsen", "Servicequalität Deutschland in Niedersachsen" und "Reisen für Alle" trage die Landesregierung zur nachhaltigen Verbesserung und Stärkung der Qualität im Niedersachsentourismus beim heißt es in einer Pressemitteilung. Bei der Verleihungsveranstaltung in Hannover wurde auch der Ferien- und Erlebnishof Wübbold als "Kinderferienland"-Betrieb zertifiziert worden.

„Wir sind stolz, mit dem Kinderferienland Niedersachsen-Logo für unseren Betrieb werben zu können – Besucher sehen nun auf Anhieb, dass wir die besonderen Bedürfnisse von Familien mit Kindern während eines Urlaubs kennen und es uns zur Aufgabe gemacht haben, ihnen eine möglichst schöne Zeit zu bereiten“, sagte Daniela Weber dazu. Um die Zertifizierung zu erlangen, hatte sich der Ferien- und Erlebnishof Wübbold einer Prüfung von rund 50 Kriterien in den Bereichen Service, Sicherheit und Ausstattung gestellt – mit Erfolg. Ab sofort gilt er als besonders kinder- und familienfreundlicher Betrieb und trägt die Auszeichnung des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums.

"Wir bieten Familien verschiedene Aktivitäten an, je nach Jahreszeit, wie unserem wöchentlichen Grill- und Stockbrotabend, Kinderanimation in den Ferienzeiten und Fackelwanderungen im Frühling und Herbst. Die bei den Kindern beliebten Tierfütterungen finden täglich statt. Neben dem Ferienhof betreiben wir die Familien-Freizeitanlage Erlebnisland Irrgarten Alfsee; hier haben unsere Hofgäste täglichen freien Eintritt. Somit haben wir ein Rund-um-Paket für unsere Gäste geschaffen“, erklärte Daniela Weber.